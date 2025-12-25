È stato completato poco prima delle 18.30 l’intervento di apertura di un varco in corrispondenza dell’ansa dell’argine destro del Senio, subito a valle di Tebano, per far defluire l’acqua del corso d’acqua qualora il livello del fiume dovesse ulteriormente aumentare.

Il varco immette in un’ansa chiusa di circa venti ettari. L’intervento è stato disposto congiuntamente al Sindaco di Faenza, essendo l’argine destro di competenza dell’amministrazione manfreda, alla luce del livello di piena raggiunto dal Senio, che ha abbondantemente superato il livello di rischio più alto, di 5,5 m. Alle 18, il Senio ha toccato i 5,77 m.

Il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, ha sottolineato come l’arginatura rotta risultava in realtà realizzata, non è specificato da chi, “in assenza delle necessarie autorizzazioni e in modalità non conformi alla normativa vigente”. “L’intervento”, spiega il primo cittadino, “si è reso necessario per garantire la sicurezza idraulica e un migliore deflusso delle acque, scaricando la pressione sull’argine sinistro”.