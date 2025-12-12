Aperto il concorso per 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri

Sono ufficialmente aperte le procedure di selezione per il reclutamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. Le candidature possono essere presentate da oggi e fino al 9 gennaio attraverso il portale istituzionale www.carabinieri.it, nell’apposita sezione dedicata ai concorsi.

Il bando prevede un articolato iter selettivo che comprende: prova preselettiva scritta, prova di composizione in lingua italiana, test di inglese, verifiche di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, prova orale e tirocinio finale.

Entrare nell’Arma significa aderire a un sistema fondato su valori solidi, racchiusi nel motto “Nei secoli fedele”, che da sempre identifica l’impegno e la dedizione delle donne e degli uomini che vestono la storica uniforme.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

siano in possesso del diploma di scuola superiore o che lo conseguiranno nell’anno scolastico 2025/2026;

abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il 22° anno alla data di scadenza delle domande.

I candidati risultati idonei e vincitori saranno ammessi al 208° Corso dell’Accademia Militare di Modena. Il percorso formativo durerà cinque anni e comprenderà attività militari e corsi universitari a indirizzo giuridico-amministrativo, svolti inizialmente presso l’Accademia e successivamente alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Al termine del ciclo, i giovani ufficiali conseguiranno la laurea magistrale in Giurisprudenza.

Con il grado di Tenente, gli ufficiali neoformati saranno destinati a incarichi di comando e funzioni di responsabilità nelle diverse articolazioni dell’Arma dei Carabinieri.