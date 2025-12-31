È disponibile sul sito della Musica nelle Aie il bando di partecipazione al concorso musicale “La Musica nelle Aie – Castel Raniero Folk Festival 2026”.

Il concorso, in programma nel pomeriggio di domenica 10 maggio, sarà l’evento culminante de La Musica nelle Aie 2026, manifestazione che da oltre 20 anni ha l’obiettivo di valorizzare la musica folk e di tradizione nelle sue forme più autentiche e contemporanee, favorendo l’incontro tra musicisti, pubblico e territorio. L’evento, l’anno prossimo, si terrà dall’8 al 10 maggio, a Castel Raniero, nelle prime colline sopra Faenza.

Per iscriversi al concorso è necessario compilare il form nell’area dedicata al bando sul sito ufficiale de La Musica nelle Aie, fornendo tutte le informazioni richieste.

Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato per il 4 marzo 2026.

Il concorso mette in palio alcuni premi:

Premio Musica nelle Aie 2026, assegnato da una giuria competente – 1 Trofla di Ceramica Faentina e 800 euro.

Premio del Pubblico, assegnato al più votato – 1 Trofla di Ceramica Faentina.

Premio Città di Faenza, assegnato da una giuria competente alla proposta più originale e innovativa – Ceramica di Faenza.