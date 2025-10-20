Aperto il bando per partecipare come espositore alla mostra mercato di Argillà Italia 2026.

L’evento, alla sua nona edizione, è organizzato dal Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza insieme al Comune di Faenza e in collaborazione con AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica e sarà a Faenza (Ra – Italia) il 4-5 e 6 settembre 2026.

L’edizione 2026 di Argillà Italia vedrà come paese ospite l’Austria a cui saranno dedicati mostre ed eventi speciali. I ceramisti provenienti dall’Austria avranno così una facilitazione per la partecipazione e una posizione di rilievo nel percorso della mostra mercato, nell’area di fronte al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche.

Argillà Italia si è affermata come una delle più importanti mostre mercato italiane dell’artigianato ceramico internazionale grazie alla sua grande attenzione alla qualità dell’artigianato ceramico.

Anche per questa edizione i partecipanti – per un massimo di 200 – verranno selezionati da una giuria specializzata.

Le domande dovranno pervenire entro il 12 gennaio 2026 tramite la compilazione del modulo on line sul sito di Argillà Italia