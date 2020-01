Oggi si vota dalle 7 alle 23 per eleggere il presidente della Regione e il consiglio regionale. Il governatore uscente è Stefano Bonaccini, del centrosinistra, in cerca del secondo mandato, mentre gli sfidanti hanno il volto di Lucia Borgonzoni del centrodestra e di Simone Benini del M5s. Dopo le 23 inizieranno immediatamente gli scrutini le nostre testate Ravennawebtv e Faenzawebtv daranno i risultanti in tempo reale con servizi video ed interviste.