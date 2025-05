Gli elettori possono votare domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15. Gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza dell’orario stabilito saranno ammessi a votare.

DOVE SI VOTA

Sulla tessera elettorale gli elettori troveranno indicato il numero e l’indirizzo del seggio dove andare a votare. Qualora, prima delle elezioni, l’elettore riceva un tagliando di aggiornamento da applicare sulla tessera, dovrà andare a votare all’indirizzo che risulta dal tagliando. Si consiglia di verificare che l’indirizzo riportato sulla tessera coincida con quello di effettiva residenza. In caso contrario contattare telefonicamente l’ufficio elettorale (0544.482283).

Attenzione: a Camerlona è stata spostata la sede del seggio elettorale n. 107 da via Carraia Nicher n. 2/A a via Sant’Egidio n. 8, nel centro sportivo di Camerlona.

COME SI VOTA

All’elettore sarà consegnata una sola scheda.

Ciascun elettore può:

tracciare un segno solo sul candidato sindaco ; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;

; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco; tracciare un segno solo su una delle liste ; in questo caso il voto viene attribuito alla lista e al candidato sindaco collegato a tale lista;

; in questo caso il voto viene attribuito alla lista e al candidato sindaco collegato a tale lista; tracciare un segno sul candidato sindaco e un segno su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco; anche in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista;

al medesimo candidato sindaco; anche in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista; esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata; in questo caso il voto espresso viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.

L’elettore può inoltre esprimere fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere, ma di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Per votare, l’elettore deve usare esclusivamente la matita copiativa che gli viene consegnata al seggio. L’elettore, prima di uscire dalla cabina, deve ripiegare la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura.

È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, cioè il 50% più uno. Se nessun candidato sindaco raggiunge tale soglia si tornerà a votare domenica 8 e lunedì 9 giugno per il ballottaggio tra i due candidati sindaci più votati.

Dopo le 15 di Lunedì 26 Maggio inizieranno immediatamente gli scrutini la nostra testata Ravennawebtv darà in diretta i risultanti in tempo reale con servizi video ed interviste dalla Sala Preconsliare del Comune di Ravenna e dai comitati locali, in diretta sul portale ì, sul canale FB e su YouTube.