La Scuola di Musica “A. Masironi”, gestita dall’associazione Musicale “L. Varoli” ETS, è attiva sul territorio brisighellese da oltre vent’anni.

Collabora attivamente con il Comune di Brisighella, l’Istituto Comprensivo, la Pro Loco, oltre che con diversi enti e associazioni del territorio.

Oltre ad ospitare corsi strumentali e di canto per bambini e adulti, la scuola accoglie da diversi anni, i corsi dedicati all’età prescolare con metodo Suzuki e metodologia “Children’s Music Laboratory”.

Già da ora è possibile prenotare una lezione gratuita con omaggio, alla segreteria 340-7303943.

Inoltre, per le famiglie con bambini dai 3 ai 5 anni è possibile, previa prenotazione al numero 331-9712175, partecipare alla lezione di prova gratuita che si terrà martedì 23 settembre alle ore 16:30 presso la scuola di musica “A. Masironi”