Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione invernale di Lavori in Comune, progetto che mette al centro la partecipazione giovanile e la cura del bene comune.

Rispetto all’edizione estiva, l’edizione invernale delle magliette gialle prevede alcune novità. L’impegno richiesto sarà di 2-4 ore settimanali, nel periodo tra marzo e maggio, così da permettere ai partecipanti di integrare l’attività di volontariato nella propria routine.

Si amplia inoltre la fascia d’età: possono infatti iscriversi i giovani dai 15 ai 29 anni, quindi non solo studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ma anche universitari, giovani lavoratori e inoccupati. L’obiettivo è coinvolgere la ricca e variegata comunità giovanile del territorio, favorendo la creazione di reti, relazioni e nuove opportunità nel mondo del volontariato. All’edizione invernale partecipano inoltre nuove associazioni di volontariato, accanto ad alcune collaborazioni ormai consolidate negli anni.

È possibile iscriversi esclusivamente online compilando il form online che si trova a questo link: https://comune.ravenna.it/novita/news/lavori-in-comune-winter-edition/

I posti disponibili sono 84, suddivisi in 32 percorsi diversi di volontariato. Ogni partecipante può iscriversi ad un solo percorso, che prevede la frequenza di 20 ore di volontariato, utili per il riconoscimento di crediti scolastici e/o formativi e premialità in bonus cultura. Possono partecipare residenti o domiciliati nel comune di Ravenna, nonché studenti e studentesse iscritti a istituti scolastici o universitari del territorio comunale.

Inoltre giovedì 26 febbraio alle 17.30 nella sala Buzzi di via Berlinguer 11, si svolgerà l’incontro di presentazione dove saranno presenti alcune delle associazioni che ospiteranno i percorsi.

Il progetto Lavori in Comune è stato realizzato grazie a un finanziamento della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del piano triennale Geco (Giovani evoluti e consapevoli), azione YoungERcard, i servizi Decentramento e Politiche giovanili del Comune di Ravenna, con il supporto della cooperativa Villaggio globale.

Per consultare il programma completo e i percorsi disponibili: https://comune.ravenna.it/novita/news/lavori-in-comune-winter-edition/

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a maglietteinvernali@comune.ra.it.