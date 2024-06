Tutti in bici domenica 13 ottobre per Oriani da Faenza a Casola Valsenio. Partenza per la Terza Biciclettata Oriani, alle 9, dal Monumento Oriani di Faenza e arrivo intorno alle 12 a Casola Valsenio, con tappa a Tebano.

Al via le iscrizioni della biciclettata curata dall’Associazione Rumore di Fondo, dalla Casa della Musica di Faenza, insieme al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti. Il progetto è inserito nell’ambito di “Atmosfere Faentine”, progetto supportato dalla Regione Emilia Romagna, in collaborazione con il Comune di Faenza, Comune di Casola Valsenio, Unione Romagna Faentina e Consulta della Bicicletta.

Domenica 13 ottobre si partirà alle 9 per la Biciclettata non competitiva “Alfredo Oriani e la Bicicletta” con ritrovo in Piazza Martiri Ungheresi, dove è presente la statua di Alfredo Oriani. Si arriverà alle 12 a Casola Valsenio, pranzo offerto a tutti i ciclomatori dalla Festa dei Frutti Dimenticati. Dopo una pausa pranzo coi prodotti tipici della Romagna e con la tradizione dei frutti dimenticati, alle 12.30 si aprirà la giornata di musica del territorio.

Alfredo Oriani, autore di numerose opere storiche e politiche e di alcuni capolavori letterari, dedicò uno dei suoi ultimi lavori alla bicicletta, una raccolta di novelle in cui egli abbandonò lo stile enfatico e veemente dei suoi primi racconti, per una scrittura più scorrevole e spontanea. L’opera fu tratta da un’esperienza vissuta nel 1897: nell’estate di quell’anno Oriani effettuò un viaggio in solitaria, dalla Romagna alla Toscana, giungendo fino al Senes, in tutto circa 600 km, con oltre seimila metri di dislivello, in sella a una Bremiambourg da corsa a scatto fisso

La Biciclettata Oriani è aperta a tutti ed è organizzata in collaborazione con la Uisp di Imola e con Bike Passion di Faenza. Il programma naturalmente potrà subire ancora variazioni e integrazioni.