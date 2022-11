Sabato 12 novembre aprono le iscrizioni per il Pavone d’Oro. Il concorso canoro per giovani raggiunge la 42esima edizione. E per la gara del 2023 è già stata annunciata un’importante novità: non solo la serata finale, ma anche le semifinali saranno in scena al Teatro Masini. Nelle edizioni precedenti, invece, le semifinali erano sempre state organizzate nel teatro della parrocchia di San Giuseppe.

Ad accompagnare i concorrenti la band del Pavone d’Oro e la band di Artistaion, che per il secondo anno contribuirà a rafforzare la parte musicale, grazie a una band di giovanissimi musicisti che seguirà la categoria dei più piccoli.

I giovani cantanti saranno inoltre supportati nelle loro performance dal coro delle voci bianche e dal coro dei grandi. Resta invariata invece la formula di intrattenimento, con tema cartooniano, luci, proiezioni e tanta tanta musica live al 100%

Le iscrizioni, aperte fino al 18 dicembre, saranno da effettuare online sul sito del Pavone d’Oro.