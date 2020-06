Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi proposti da Atlantide nei parchi tematici del circuito Amaparco, nel territorio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara, per offrire a bambine e bambini un’estate all’insegna del divertimento, in totale sicurezza. Dal 15 giugno, tante possibilità per i più piccoli per stare all’aria aperta e divertirsi tra attività manuali, giochi, laboratori, cultura e tanta scienza. Nei campus Amaparco i bambini potranno inoltre fare i compiti, supportati dagli operatori.

I genitori potranno utilizzare per tutti i campus i voucher della regione Emilia Romagna o i voucher babysitter. Tutti i dettagli su www.atlantide.net/amaparco/centri-estivi/

In provincia di Ravenna tante opportunità per i più piccoli: al Parco Naturale di Cervia, al Museo NatuRa di Sant’Alberto e a Cà Vecchia nella Pineta San Vitale, vicino a Ravenna, alla Rocca di Riolo e al Giardino delle Erbe in località Riolo Terme e Casola Valsenio.

Estate Natura è il campus estivo del Parco Naturale di Cervia, per bambini che amano lo sport all’aria aperta, la natura e gli animali, con attività di orienteering, tiro con l’arco, bici, volley, calcetto, cura degli animali e tanti laboratori manipolativi. Il campus è attivo dal 15 giugno al 28 agosto, con turni di una settimana dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30, e si rivolge a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. Il centro estivo è accreditato al comune di Cervia per la fascia di età dai 7 ai 14 anni.

Per informazioni 335 247823 estatenatura@gmail.com

Il Museo NatuRa di Sant’Alberto, a 6 km da Ravenna, propone due campus tra natura, animali e scienza, con turni di 2 settimane, per bambini nati dal 2009 al 2014: uno al Museo dal 15 al 29 giugno e uno a Cà Vecchia, all’interno della Pineta San Vitale, dal 22 giugno al 31 luglio. Entrambi ideali per trascorrere qualche giorno all’aria aperta, tra giochi ed esplorazioni. Per informazioni 0544 528710 natura@atlantide.net

Sempre in provincia di Ravenna, a Riolo Terme la Rocca di Riolo propone il campus Rocca d’estate, dal 15 al 26 giugno, due settimane per sviluppare due specifici temi, stimolando la fantasia e portando alla realizzazione di elaborati di pittura, per scoprire che l’arte è ovunque.

Un altro campus è Giardino d’artista, e si terrà a Casola Valsenio al Giardino delle Erbe dal 29 giugno al 10 luglio, con temi di arte e musica rapportati alla natura, alle piante e alla fantasia. Tra erbari e profumi, ogni giorno si tratterà un tema che sarà declinato con laboratori creativi, attività sensoriali e giochi.

Per informazioni 0546 77450 roccadiriolo@atlantide.net

In provincia di Forlì-Cesena si può scegliere il campus Happy Summer School di Parco Poesia Pascoli a Villa Torlonia di San Mauro, aperto dal 15 giugno al 7 agosto e valido con turni di 2 settimane, ogni giorno dalle 7.45 alle 15, incluso il pranzo. L’ingresso potrà essere possibile comunque entro le 8.45 e la prima uscita, senza pranzo, alle 12.30. Per informazioni 0541 936070 – 380 3343826

In provincia di Ferrara, le Vallette di Ostellato organizzano un campus tra natura e attività sportive, sempre in partenza dal 15 giugno, tra aree naturalistiche e piscina. In questo caso le iscrizioni sono prese direttamente dall’amministrazione comunale di Ostellato.