Per chi sogna di diventare un attore professionista, c’è tempo fino al prossimo 4 agosto, per inviare la propria candidatura per il biennio 2025-2027 dell’ATC – Accademia Teatro Cinema di Marina di Ravenna, fondata dall’attore e docente Cristiano Caldironi nel 2023. Al corso di alta formazione attoriale possono accedere un massimo di 16 allievi.

«In questi primi due anni – racconta Caldironi che, dopo essere stato protagonista del film “Acqua alle corde” di Paolo Consorti, è impegnato sul set di un nuovo progetto cinematografico internazionale – siamo riusciti a perseguire gli obiettivi preposti: portare a Ravenna un’accademia di risuono nazionale, con professionisti del settore, attori, registi, pedagoghi nazionali e internazionali, casting director, dando la possibilità agli studenti di non doversi spostare a Roma o Milano per ottenere una formazione professionale e professionalizzante. Tutto questo è confermato dagli ex diplomati già impegnati in produzioni nazionali e dall’interesse dimostrato dai casting director verso gli allievi ATC».

Come è organizzata ATC – Accademia Teatro Cinema? Il primo anno è composto da due moduli da 11 weekend per un totale ciascuno di 132 ore, oltre a un terzo modulo di due settimane per ulteriori 112 ore. Durante il primo modulo sono previste lezioni frontali con pedagoghi, professionisti del settore per un accurato studio della recitazione, con una particolare attenzione al processo creativo individuale, all’uso della voce e alla consapevolezza del proprio mezzo espressivo. Le materia di studio sono: recitazione, dizione, uso della voce, canto e coro, approccio alla commedia dell’arte, movimento, improvvisazione, scherma rinascimentale. Il secondo modulo prevede poi approfondimenti della pedagogia teatrale e l’introduzione al mezzo cinematografico. L’allievo studierà recitazione, introduzione alla recitazione cinematografica, uso della voce, commedia dell’arte, introduzione alla preparazione casting e selftape. Il terzo modulo, infine, è incentrato sullo studio e messa in scena di una drammaturgia o sceneggiatura. Sarà un laboratorio-spettacolo diviso in 14 lezioni consecutive di 8 ore ciascuna. Il secondo anno è suddiviso come il precedente, grazie a incontri con attori, registi, casting director e maestranze, e consente un approfondimento su tutti gli aspetti che riguardano l’industria del cinema e la recitazione cinematografica.

«Ogni anno – spiega il direttore didattico Caldironi – cerchiamo di ampliare e integrare il corpo docenti con workshop e stage che possono integrarsi al programma già intenso dell’anno accademico. Nel nuovo biennio, oltra al programma accademico, saranno introdotte lezioni di flamenco, arti marziali e altre forme d’arte in grado di aggiungere qualità alla recitazione». Nelle prime due edizioni del corso di alta formazione professionale, gli allievi sono stati per lo più ragazzi dai 20 ai 30 anni circa, provenienti da diverse parti dell’Emilia Romagna, desiderosi di intraprendere il mestiere dell’attore. «Sono stati selezionati per motivazione, talento e originalità», ricorda Caldironi.

Per candidarsi è necessario inviare la domanda di ammissione, attraverso il modulo online (https://www.accademiateatrocinema.it/bando), allegando una documentazione che include, fra l’altro, una fotografia in formato tessera, una lettera motivazionale e un video di presentazione di massimo un minuto, seguito da un monologo di autore conosciuto, della durata massima di tre minuti. Chi accede alla seconda fase sosterrà poi un provino in presenza, in settembre, nella sede di ATC – Accademia Teatro Cinema in piazzale Marinai d’Italia 18 a Marina di Ravenna. Per l’audizione, il candidato dovrà preparare a memoria un monologo oppure una poesia o un dialogo di durata non superiore a tre minuti. La terza e ultima fase è un laboratorio di un giorno in presenza, nel mese di ottobre, durante il quale la commissione si riserva la possibilità di ulteriore selezione. Le lezioni cominceranno all’inizio di novembre.

Tutti i partecipanti all’ATC potranno usufruire di agevolazioni per attività facoltative: uno sconto del 50% sul laboratorio intensivo di recitazione, a cura di Cristiano Caldironi, che si tiene tutti i venerdì dalle 18 alle 22; e libero accesso al Circolo degli Attori tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 21.30.

Info: 351-8524796 e info@accademiateatrocinema.it