C’è tempo fino al prossimo 31 luglio per iscriversi alle audizioni de “L’Opera da Tre Soldi”, corso nazionale di alta formazione teatrale che si svolgerà per circa due settimane, a partire dalla metà del mese di ottobre, nella sede dell’ATC – Accademia Teatro Cinema di Marina di Ravenna. Per i selezionati, la partecipazione al corso intensivo sarà gratuita (chi non è residente in zona avrà diritto al vitto a alloggio gratuiti). Questo perché l’iniziativa è interamente finanziata e riservata agli iscritti a Nuovo IMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori), una società di collecting fondata e gestita da artisti che si occupa della tutela dei diritti connessi dovuti allo sfruttamento di opere audiovisive e musicali.

«È una grande soddisfazione essere stati selezionati dal Nuovo IMAIE come scuola di alta formazione attoriale – afferma Cristiano Caldironi, direttore di ATC –. Ringraziamo per aver accolto e interamente finanziato il progetto di laboratorio “L’Opera da Tre Soldi”, dando la possibilità a un massimo di 16 allievi provenienti da tutta Italia, di poter studiare con professionisti del settore. Una preziosa opportunità di crescita artistica e professionale attraverso un’opera che affronta temi ancora oggi attuali». Il laboratorio non è finalizzato alla messa in scena, ma all’approfondimento del famoso lavoro di Bertolt Brecht. L’Opera sarà quindi tagliata e riadattata dai conduttori del laboratorio, Cristiano Caldironi e Kuniaki Ida, per fare la possibilità ai partecipanti di concentrarsi sullo studio dei personaggi e del testo. È comunque prevista per la fine del laboratorio una restituzione pubblica gratuita del lavoro svolto.

Si accede al corso tramite una duplice selezione. La prima è online e prevede la presentazione della domanda di ammissione e di una documentazione (fotografia, lettera motivazionale, video con monologo, etc.), direttamente sul sito web di ATC, entro il 31 luglio. La seconda avviene in presenza, il 6 settembre, e consiste in un provino nella sede di ATC in Piazzale Marinai d’Italia 18 a Marina di Ravenna. La data del provino sarà comunicata ai candidati, che hanno superato la prima fase, nella mail di ammissione. Per l’audizione in presenza, il candidato dovrà preparare a memoria un monologo, un dialogo e una canzone. La commissione di valutazione sarà composta dai maestri Kuniaki Ida, Cristiano Caldironi e Mariella Cesaroni.

Il laboratorio teatrale analizza “L’Opera da Tre Soldi” attraverso due aspetti fondamentali: la recitazione dei personaggi e l’interpretazione dei brani musicali, dove i personaggi esprimono i propri sentimenti e pensieri attraverso il canto. Il maestro Kuniaki Ida, regista di teatro e opera lirica, esperto in pedagogia, guiderà gli studenti in un viaggio esplorativo all’interno dei personaggi attraverso esercizi di improvvisazione, analisi del testo e approfondimenti psicologici. Ad affiancarlo l’attore e docente Caldironi che, oltre alla regia, curerà alcuni aspetti del Training e della recitazione per permettere agli interpreti di immergersi completamente nei personaggi, comprenderne le motivazioni che li muovono in scena, le emozioni e le complessità. Per la parte relativa all’interpretazione musicale dei personaggi, è previsto il supporto tecnico della Vocal Coach Mariella Cesaroni. Il canto, elemento distintivo dell’Opera da Tre Soldi, sarà affrontato attraverso esercizi di vocalità, studio dei brani e approfondimenti sulla relazione tra parole e musica. Nel progetto è prevista la presenza della “Piccola Orchestra Ochtopus”, orchestra composta da 8 elementi, che accompagnerà gli allievi-attori dallo studio dei brani dell’opera alla restituzione pubblica.

Per informazioni e iscrizioni: info@accademiateatrocinema.it e 351 8524796.