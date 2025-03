La Cassa di Ravenna Spa continua a crescere e fornire sempre più servizi ai cittadini, agli imprenditori ed alle famiglie: apre oggi infatti la nuova filiale di Comacchio (Ferrara), in piazza XX Settembre 47 (angolo via Zappata), diretta da Simone Roma e dalla sua vice Alessandra Bracchi. Comacchio è la filiale numero 136 del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi, che include anche Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno, oltre a tre società di servizi: le filiali della Cassa di Ravenna sono 89 (Comacchio è la terza in provincia di Ferrara e affianca la filiale di Ferrara in Corso Giovecca 23 diretta da Riccardo Ziotti e quella di Porto Garibaldi diretta da Antonio Maiello), quelle di Banca di Imola 37 (di cui due in provincia di Ferrara, entrambe a Cento), e 10 sono quelle del Banco di Lucca e del Tirreno.

Il Gruppo La Cassa di Ravenna consolida così la sua presenza sul territorio, avvicinandosi al cliente e dando concretezza a quanto più volte dichiarato dal Presidente Patuelli e dal Direttore Generale Sbrizzi : ‘La nostra banca lascia al cliente la scelta se servirsi dalla propria casa o dal proprio ufficio dei servizi digitali sempre più moderni sui quali investiamo costantemente e con convinzione, oppure se recarsi fisicamente in filiale, dove oltre a tutti i servizi, troverà persone che sapranno accoglierlo, consigliarlo e affiancarlo nelle sue scelte con sensibilità, attenzione e disponibilità’. La Cassa di Ravenna consolida così il proprio punto di forza, tra storia e futuro: mentre festeggia i centenari delle sue filiali (recentemente Lavezzola, prossimamente San Pietro in Vincoli e Mezzano), continua ad aprire e inaugurare filiali (Ferrara e Riccione per la Cassa, Cento per Banca di Imola le più recenti) e prepara già nel 2025 altre importanti inaugurazioni sia per la capogruppo La Cassa di Ravenna sia per le banche appartenenti al Gruppo Bancario.