Una nuova bella mostra è allestita in questi giorni alla filiale di Russi della Cassa di Ravenna, in via Luigi Carlo Farini 60, per offrire alle numerose persone che frequentano il centro in occasione del periodo festivo in questi giorni un’ulteriore attrazione ed un’imperdibile tappa ricca di curiosità e interesse: si tratta della avvincente mostra di orologi da tavolo allestita dal noto collezionista Massimo Simoni, di Russi, già protagonista in passato di alcune belle esposizioni, ultima delle quali la mostra fotografica in occasione del Centenario della filiale di Russi. Gli orologi da tavolo sono un elemento di rara eleganza e di fine tecnologia in grado di attrarre facilmente l’attenzione del pubblico: per Simoni, che colleziona anche radio, a valvole e transistor, grammofoni e telefoni, si tratta di una nuova interessante sfida che porta all’attenzione del pubblico una piccola grande storia legata sì alla sua passione, ma soprattutto ai ricordi ed agli stili di varie epoche, di tantissime persone e di altrettante situazioni, di cui l’orologio, metafora naturale del tempo, costituisce oggi la rappresentazione più efficace.