Giovedì 16 gennaio tornano gli “Aperitivi Letterari al Pirazzini”, aperti a tutta la cittadinanza, in via Marini 26, alla scuola primaria Pirazzini. Per il secondo appuntamento sarà ospite lo scrittore Cristiano Cavina, che racconterà il ultimo libro, “L’ ananas no”, ma non solo. Presenterà la serata Giorgia Plachesi della Biblioteca Manfrediana.

L’incontro inizierà alle alle ore 18.30. Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo offerto dal Comitato Genitori. Sarà inoltre messo a disposizione un intrattenimento per i bambini presenti. Si ricorda che chi è interessato a visitare la scuola, potrà farlo durante il prossimo open day del 18 gennaio.