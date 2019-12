Grande paura nel pomeriggio di lunedì a Pinarella di Cervia dove un 65enne è rimasto ferito dopo un incidente avvenuto all’incrocio fra via Fienilone e via Platone. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 15. Coinvolti un’apecar, sulla quale viaggiava il 65enne, e un furgone, il cui autista non ha riportato conseguenze. La ricostruzione del sinistro è al vaglio della Polizia Locale di Cervia. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto aprire il tetto dell’apecar per estrarre il guidatore rimasto incastrato semicosciente all’interno dell’abitacolo. L’uomo, liberato, è stato soccorso dal personale del 118, giunto con un’ambulanza e l’auto con il medico a bordo. Dopo le prime cure ricevute all’interno del mezzo medicalizzato, il 65enne è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena, ma le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazione.