Promosso da Capit Società Cooperativa, dall’Associazione Amici della Capit Aps di Ravenna e dalla Famiglia Mazzavillani-Muti, in collaborazione con www.comuneravenna.it, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e la presidenza nazionale Capit, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, si svolgerà la cerimonia di premiazione della 7^ edizione del “Concorso nazionale di poesia nei dialetti d’Italia” intitolato al poeta ravennate Giordano Mazzavillani (1911-1976). Il Concorso, che vede la figlia Maria Cristina Mazzavillani Muti quale madrina, diventa per la prima volta un concorso a scadenza annuale.

La cerimonia di premiazione sarà aperta dal presidente della Capit Pericle Stoppa, dalla stessa madrina del Concorso e dal presidente della giuria, il poeta e drammaturgo Nevio Spadoni. Nel corso della cerimonia il poeta Gianfranco Lauretano, componente della giuria, presenterà una relazione sul poeta lughese Lino Guerra (1891-1930), nel 95° anniversario nel centenario della scomparsa. Seguirà la premiazione dei poeti vincitori e premiati delle quattro sezioni del Concorso: Libro di poesia edita; Silloge di tre poesie inedite nei dialetti d’Italia; Silloge di tre poesie in dialetto romagnolo; Silloge di tre poesie in dialetto romagnolo riservata a studenti delle scuole superiori romagnole. Alla 7^ edizione sono state presentate 171 poesie tra edite e inedite, nuovo record del Concorso, scritte nei dialetti italiani da autori residenti in gran parte delle regioni del Paese.