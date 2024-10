Questa mattina, alle ore 10.20, una turista tedesca ha segnalato alla centrale operativa della Polizia di Stato la scomparsa del marito, un uomo di 75 anni affetto da una forma lieve di demenza senile.

La donna, molto preoccupata, ha riferito che l’anziano si era allontanato circa un’ora prima dalla struttura ricettiva in centro città in cui la coppia alloggiava da qualche giorno, a bordo della propria autovettura, senza farvi più ritorno.

La Polizia di Stato ha immediatamente diramato le ricerche, attivando le Volanti sul territorio. Dopo circa due ore, gli agenti sono riusciti a intercettare l’uomo in una via del centro città. Visibilmente disorientato, ha spiegato di essersi smarrito e che non ricordava il percorso per tornare al bed and breakfast.

Gli operatori della Polizia hanno, dunque, prestato immediato soccorso all’anziano accompagnandolo alla struttura ricettiva, dove ha potuto riabbracciare la moglie.