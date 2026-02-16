È sceso dalla propria Apecar per buttare i rifiuti in un cassonetto ed è caduto a terra, in preda ad un malore, che purtroppo è risultato fatale. È questo lo scenario ricostruito dalla Polizia Locale dell’Unione della Bassa Romagna di quanto avvenuto oggi a Traversara.

Alcuni passanti hanno trovato l’uomo steso a terra e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati un’ambulanza e l’elimedica del 118 e una pattuglia della Polizia Locale. L’uomo è stato soccorso dal personale medico ed infermieristico, ma purtroppo ogni tentativo di salvare la vita si è dimostrato inutile. L’uomo è un 72enne, residente in zona.