Un ottantenne è stato trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena nella mattinata di lunedì dopo essere stato investito da un’auto a Massa Lombarda. L’anziano era in sella alla propria bicicletta quando è avvenuto l’incidente con una Fiat Punto all’incrocio fra via Marchetti e via Saffi, nel centro di Massa Lombarda.