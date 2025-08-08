Un uomo è stato investito in viale Po, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, da un’auto, guidata da una donna. Si tratta di un anziano, trasportato al Bufalini di Cesena in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17.30.

L’uomo è stato sbalzato a terra a diversi metri di distanza. Sul posto è arrivato il personale del 118 con ambulanza e automedica. Vista la gravità delle ferite riportate, il personale sanitario ha attivato l’elimedica, per un trasporto urgente al centro traumatologico specializzato della Romagna.

Illesa la donna alla guida dell’auto. I rilievi di quanto accaduto sono a carico della polizia locale di Ravenna.