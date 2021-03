Lanciato nel mese di novembre 2020 con scadenza a fine maggio 2021 dal titolo “Anziani al tempo del Covid” ed aperto ai fotoamatori di tutta Italia, ha già un successo assicurato.

L’Associazione di pensionati ravennati, forte di oltre 4000 soci nella nostra provincia, con il patrocinio di Confcommercio provincia di Ravenna ed il supporto tecnico del Circolo Fotografico Ravennate ha già ricevuto i lavori di molti appassionati da ogni parte del Paese, anche se di norma le foto vengono inviate alla giuria (composta da Giampiero Corelli fotografo professionista, Moreno Diana presidente Fotocineclub di Forlì e dal presidente 50&più Ottavio Righini) solo negli ultimi giorni utili.

Sono previsti premi importanti per le opere vincenti, oltre ad una mostra presso le vetrine di Private Banking de La Cassa di Ravenna e la pubblicazione di un libro con le foto più significative.

Il tema è piaciuto e purtroppo non mancano le opportunità di fotografare anziani in questi terribili momenti che con questo concorso si vuole trovare un modo non tragico di ricordo.