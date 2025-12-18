Per errore avrebbe somministrato Fentanyl a una paziente 90enne causandone la morte.

Per questo motivo la Procura di Ravenna ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo aggravato perché compiuto nell’esercizio della professione sanitaria, di una infermiera 26enne di una clinica ravennate.

La 90enne, secondo quanto riportato dai due quotidiani locali il Resto del Carlino e Corriere Romagna, era stata ricoverata nella clinica il 3 gennaio 2023. Poi le sarebbe stato applicato un cerotto a base di Fentanyl al posto di quello che invece le era stato prescritto per una delle patologie di cui soffriva. Il 5 gennaio si era aggravata con intervento del 118 e la notte era deceduta a causa di una crisi respiratoria.

Secondo l’autopsia, la quantità di Fentanyl somministrata era stata sufficiente a ucciderla.

Per la Procura in realtà quel cerotto era destinato a un’altra paziente di quella stessa clinica deceduta giusto due giorni prima del ricovero della 90enne. Ieri mattina davanti al Gup Andrea Galanti, la difesa (avvocato Marco Capucci) ha chiamato in udienza l’assicurazione della clinica. E l’avvocato Carlo Benini per conto dei familiari della defunta, il responsabile civile della struttura.

fonte Ansa