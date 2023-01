Un’anziana signora ravennate è stata multata per aver dato da mangiare ai piccioni, ma il mancato pagamento della sanzione l’ha portata davanti al Giudice di Pace.

La questione risale al 2019 quando la Polizia Locale dopo un accertamento ha redatto il verbale con una sanzione amministrativa, a carico dell’anziana, per la violazione delle disposizioni in materia di igiene pubblica.

Non avendo pagato in tempo, l’anziana si è vista notificare l’ingiunzione con la sanzione maggiorata, questo ha fatto che si rivolgesse al Giudice di Pace per contestare tale pagamento. La notizia è stata riportata dal Corriere di Romagna.

Ma cosa si prevede a livello locale per la vigilanza su problematiche di natura igienico ambientale per i piccioni ed altri volatili nei centri abitati, ecco i dettagli dell’ordinanza: