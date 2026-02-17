Sarà Ravenna ad accogliere lo scrittore e giornalista Antonio Polito, protagonista sabato 21 febbraio alle ore 10.15 di un incontro pubblico alla sala Pier Paolo D’Attorre in via Ponte Marino 2. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Amare Ravenna insieme a Patrizia Baratoni, è dedicata alla presentazione del volume “Qualcosa di noi resterà”, edito da Mondadori.

Nel corso della mattinata Patrizia Baratoni dialogherà con l’autore, approfondendo i temi affrontati nel libro con lo sguardo attento del giornalista e la sensibilità dell’uomo. Un confronto che si annuncia ricco di spunti di riflessione e aperto al contributo del pubblico.

All’incontro porteranno il loro saluto istituzionale il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, Daniele Perini, fondatore di Amare Ravenna e presidente del Consiglio comunale, ed Eleonora Proni, consigliera regionale dell’Emilia-Romagna.

Al termine della presentazione è prevista un’edizione speciale della Lettura Perpetua, che sarà declamata da Antonio Polito e dalla signora Patrizia Ravaioli presso la Tomba del Sommo Poeta Dante Alighieri.

L’evento è aperto alla cittadinanza.