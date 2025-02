Prosegue con nuove sedute vaccinali straordinarie ad accesso libero la campagna di vaccinazione antitetanica promossa dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna e rivolta in particolare a chi non è mai stato vaccinato contro il tetano o a chi non fa richiami da più di dieci anni.

Di seguito le date degli open day vaccinali che si terranno a Ravenna e Lugo:

– Ravenna, mercoledì 26 febbraio, dalle 14 alle 16.30, al CMP, secondo piano, in via Fiume Montone Abbandonato, 134.

– Lugo, mercoledì 12 marzo, dalle 8.30 alle 12, in viale Masi 18.

L’azienda Usl della Romagna raccomanda di prevenire questa malattia pericolosa e troppe volte sottovalutata: piccole ferite, anche banali, possono infatti essere la porta di accesso delle spore del batterio che causa il tetano. La vaccinazione è il modo più efficace e sicuro per proteggersi.

La vaccinazione è gratuita e verrà offerto il vaccino combinato difterite–tetano, oppure difterite-tetano-pertosse, per proteggersi anche verso queste malattie, così come raccomandato dai Piani vaccinali nazionale e regionale.