Venerdì 11 luglio, alle ore 9.00 presso l’Antico Porto di Classe nuovo appuntamento di Ti PORTO a colazione.

Durante la visita guidata, della durata di 50 minuti, sarà possibile passeggiare all’interno dell’area archeologica a cielo aperto che conserva i magazzini portuali in cui venivano stoccate le merci che arrivavano via mare a Ravenna e scoprire la nascita, il periodo di massima espansione e il declino di questa importante area commerciale.

Al termine della visita, i partecipanti potranno presentare il coupon colazione ricevuto prima della visita presso la pasticceria convenzionata, il “Bar pasticceria Michele Stella”, in via Romea Sud, a pochi passi dal sito archeologico e gustare una colazione comprensiva di un caffè o cappuccino + una brioche a scelta.

Tariffa: euro 8 a persona (comprensiva di ingresso all’Antico Porto, visita guidata e coupon colazione).

Prenotazione obbligatoria: cell. 320 9539916.

Per completare la visita del Parco Archeologico di Classe, che oltre al sito dell’Antico Porto comprende il Classis Ravenna – Museo della città e del territorio, spazio prezioso per conoscere vicende, protagonisti e reperti archeologici che fanno di Ravenna un luogo emblematico per la stessa storia europea e la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale per la sua eccezionalità artistica, è possibile acquistare un biglietto cumulativo per tutti e tre i siti.

Per informazioni: www.ravennantica.it