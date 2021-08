Anticipato l’inizio del processo per la morte di Ilenia Fabbri. Arianna chiede nuovamente di vedere il padre

È stata anticipata al 6 ottobre la prima seduta del processo per la morte di Ilenia Fabbri, trovata uccisa nel suo appartamento a Faenza in via Corbara il 6 febbraio scorso. Un omicidio per il quale sono ora in carcere Pierluigi Barbieri, che ha confessato di aver ucciso la donna, e l’ex marito Claudio Nanni, accusato, anche in base alle dichiarazioni del sicario, di aver assoldato un amico per porre fine alla vita della madre di sua figlia. Il processo sarebbe dovuto iniziare il 18 ottobre, ma è stato anticipato.