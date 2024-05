Arriverà alle 10.00 di sabato 25 maggio (e non più alle 12.00) la nave ONG Sea Eye con a bordo 52 migranti, di cui 6 minori e tra questi 4 non accompagnati. Lo rende noto la Prefettura di Ravenna in una nota stampa. Resta confermato lo sbarco a Fabbrica Vecchia, a Marina di Ravenna.

Alle 16 di venerdì pomeriggio, al Pala De Andrè di Ravenna, il Prefetto Castrese De Rosa terrà la riunione finale di coordinamento prima dello sbarco.