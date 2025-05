Dopo il successo dei primi concerti, il percorso musicale ispirato al tema delle “Radici” dell’Orchestra La Corelli si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’appuntamento di sabato 17 maggio alle ore 21:00 nel Foyer del Teatro Pedrini.

Protagonisti del concerto, dal titolo “Antiche Arie, Antiche Danze”, saranno Camilla Patria al violoncello e Ivan Mancinelli alle percussioni, affiancati dall’Orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. In programma, pagine di Carlo Boccadoro, Ottorino Respighi e Béla Bartók, autori che hanno saputo reinventare e reinterpretare le radici della musica popolare e antica attraverso un linguaggio orchestrale innovativo, creando un ponte tra passato e presente, tra memoria e trasformazione.

Il concerto è ospitato come sempre nel Foyer del Teatro Pedrini, divenuto ormai un luogo di ritrovo per gli appassionati di musica

I biglietti per il concerto sono disponibili al prezzo di 10 euro, con riduzione a 7 euro per gli under 12 e ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni. Per prenotazioni: biglietteria@lacorelli.it.

La Stagione musicale è frutto della preziosa sinergia tra La Corelli, Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Comune di Brisighella, AIAM e Tuke SAS.