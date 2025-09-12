La Pro Loco di Brisighella presenta nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 settembre la tradizionale Sagra del Monticino, iniziativa che unisce aspetti religiosi, culturali e di intrattenimento, oltre alle nuove proposte del Festival del Libro e della Passeggiata a Colori.

Sabato 13 settembre dalle ore 20:30 in Piazza Carducci la 52.esima edizione della Frusta D’oro con la Banda del Passatore.

Nel corso della serata si esibiranno diverse categorie di frustatori (s’ciucaren), accompagnati dalla musica della Banda e alla presenza della tradizionale ed esperta giuria.

Food truck in Piazza Carducci, aperto per la serata.

Domenica 14 settembre in centro storico dalle ore 10:00, per tutta la giornata mercato di prodotti tipici e artigianato locale, laboratori per bambini e famiglie con Monica Solaroli. Trenino panoramico che collega il centro storico alla Rocca. Luna Park presso la stazione ferroviaria

Dalle ore 11:00 in piazza Carducci musica con il Trio Italiano e dalle ore 11:30 in via Fossa sarà in funzione lo stand gastronomico a cura del Circolo Borsi con menù di carne e pesce.

Alle 17:30 intitolazione della Galleria La Manica in via Naldi.

Nelle giornate del 13 e 14 settembre si svolgerà presso il Complesso dell’Osservanza il Festival dei Libri, alla prima edizione e, nel pomeriggio di domenica 14 settembre si potrà aderire alla Passeggiata a Colori, iniziativa dedicata a grandi e piccini con partenza dal Parco della Palla alle 16:30, un pomeriggio aggregativo tra i colori di fine estate, una novità per Brisighella.

I Ristoranti e i punti vendita del centro confermeranno, ancora una volta, l’alta vocazione artigianale e culinaria di Brisighella.

I musei brisighellesi saranno aperti durante tutto il week end:

Rocca Manfrediana e Museo Ugonia sabato e domenica 10-12-16-19

Torre dell’Orologio sabato e domenica ore 10– 19

Settembre si apre con vari eventi della tradizione e della cultura, a cui seguiranno gli eventi autunnali del 20 e 21 settembre con il Festival dei Cammini (quinta edizione), il 3, 4 e 5 ottobre con Borgo DiVino e I.TA.CA’, Festival del Turismo Responsabile nelle giornate del 4 e 5 ottobre…e poi non finisce qui..

Info: Pro Loco Brisighella APS e Welcome Room Tel. 0546/81166

iat.brisighella@racine.ra.it – www.brisighella.org