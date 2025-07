Il Milan Club Faenza scatta in anticipo e dà il via ufficiale alla stagione sportiva 2025-2026 con l’apertura dei tesseramenti.

Giovedì 17 luglio (dalle ore 19.30), appuntamento con Anteprima Rossonera, un incontro aperitivo gratuito presso il Rione Verde in via Cavour 37.

La data scelta è a un mese esatto di distanza dalla prima partita ufficiale della stagione sportiva Milan-Bari valida per la Coppa Italia.

A chi sottoscriverà la tessera di iscrizione al Milan Club Faenza sarà consegnato in omaggio l’esclusivo gadget rossonero per i soci.

Saranno fornite tutte le informazioni per partecipare alle partite di campionato allo stadio “Meazza” San Siro a Milano con il supporto del Milan Club Faenza che mette a disposizione dei soci anche la visione delle partite in diretta presso la sede sociale e altre iniziative, come i grandi eventi con i campioni rossoneri.

In tre anni sono stati ospiti gli allenatori Arrigo Sacchi e Alberto Zaccheroni, i giocatori Sebastiano Rossi e Massimo Agostini, Alberico Evani, Nelson Dida, Filippo Galli e RobertoDonadoni.

Con quest’ultimo, il Milan Club Faenza “Carlo Sangiorgi” affiliato all’Associazione Italiana Milan Club (A.I.M.C.) ha concluso un mese fa i festeggiamenti per i 40 anni dalla prima fondazione e la terza stagione dalla ricostituzione nel 2022.

In questi giorni la squadra del Milan Club Faenza è impegnata al torneo di calcio amatoriale di Basiago, dove si è qualificata per la fase finale.

E’ gradita la prenotazione all’appuntamento. Info: tel. 353 3781751 e-mail milanclubfaenza8422@gmail.com