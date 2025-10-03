Il NOAM Faenza Film Festival dedica la sua anteprima 2025 a Gene Hackman, tra i più rappresentativi interpreti del cinema indipendente nordamericano, scomparso lo scorso 18 febbraio.

Un omaggio che si concretizzerà in sette appuntamenti speciali, in programma dal 21 ottobre al 5 novembre, distribuiti nelle principali città della Romagna e che anticiperanno la terza edizione del Festival (12–16 novembre 2025, Faenza).

UN RITRATTO DI GENE HACKMAN

Dopo un periodo nei marines e una prima esperienza come giornalista radiofonico, Hackman debutta al cinema a 34 anni con Lilith (1964), accanto a Warren Beatty, con cui tornerà in Gangster Story (1967), ruolo che gli valse la prima nomination agli Oscar. La consacrazione arriva nel 1972 con l’Oscar e il Golden Globe per “Il braccio violento della legge” (The French Connection, 1971) di William Friedkin. Un secondo Oscar gli viene assegnato vent’anni dopo per “Gli spietati” (Unforgiven, 1992) di Clint Eastwood. Nel 1989 conquista anche l’Orso d’Argento al Festival di Berlino con Mississippi Burning. Iconico Lex Luthor nel Superman di Richard Donner (1978) e nei capitoli successivi, Hackman alterna interpretazioni drammatiche a ruoli brillanti: nel 2002 riceve un Golden Globe per la sua memorabile performance ne “I Tenenbaum” (The Royal Tenenbaums, 2001) di Wes Anderson.

IL PROGRAMMA DI NOAM ANTEPRIMA 2025

• Martedì 21 ottobre, ore 21.00 – Cinema Fulgor, Rimini The Conversation (1974) – La proiezione è anticipata da un workshop sull’attore a cura di Roy Menarini

• Domenica 26 ottobre, ore 10.00 – Teatro Rasi, Ravenna The French Connection (1971) – Proiezione in collaborazione con Ravenna Nightmare Film Fest

• Lunedì 27 ottobre, serale – Cinema Eliseo, Cesena Night Moves (1975) – Presenta Marco Lovisato

• Mercoledì 29 ottobre, serale – Nuovo Cinema Giardino, Brisighella Unforgiven (1992) – Film di apertura del Nuovo Cinema Giardino, presenta Andrea Valmori

• Lunedì 3 novembre, serale – Sala San Luigi, Forlì Scarecrow (1973) – Presentazione a cura di Casaba Podcast

• Mercoledì 5 novembre, serale – Cinedream Multiplex Faenza Uncommon Valor (1983) – Presenta Andrea Valmori

• Sabato 15 novembre, ore 8.30 – Cinema Sarti, Faenza (sezione NOAM Classic) Hoosiers (1986) – Presenta Andrea Chimento

Tutte le proiezioni sono serali ad eccezione di quelle festivaliere di Ravenna e del Cinema Sarti di Faenza (entrambe previste al mattino). I film sono proposti in O.V. con sottotitoli in italiano.

PARTNER E COLLABORAZIONI

NOAM Anteprima 2025 si svolge in collaborazione con Menabò Group (media partner ufficiale). Alla programmazione ha contribuito il selezionatore Marco Lovisato oltre ai referenti delle sale coinvolte che si ringrazia di cuore per aver reso possibile l’iniziativa.

Si tratta della seconda edizione di NOAM Anteprima che nel 2024 aveva omaggiato il premio alla carriera Tim Sutton in collaborazione con il Cinema Eliseo di Cesena, Cinedream Multiplex Faenza, il Comune di Lugo (Pescherie della Rocca Estense) e il Cinema Mariani di Ravenna (gruppo Cinemaincentro).

IL FESTIVAL

Il NOAM Faenza Film Festival, primo evento in Italia dedicato al cinema indipendente nordamericano (USA, Canada, Messico), si terrà a Faenza dal 12 al 16 novembre 2025. Il programma ufficiale sarà presentato mercoledì 15 ottobre ore 21.00 al Cinema Sarti di Faenza.

Quest’anno il premio alla carriera del NOAM Faenza Film Festival verrà assegnato alla regista newyorkese Eliza Hittman. La regista sarà protagonista di una retrospettiva completa dei suoi film durante i giorni del festival, e di una masterclass in programma domenica 16 novembre, a cui seguirà la premiazione.