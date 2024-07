Antenne 5G: il consiglio comunale di Ravenna approva la delibera contro i nuovi limiti di esposizione

Con 21 voti favorevoli e 5 astenuti, il consiglio comunale di Ravenna ha approvato l’atto di indirizzo su pericoloso “aumento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e rischi connessi”, presentato in assemblea dal consigliere Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna. Già discussa in commissione consiliare, la delibera, nata dopo le proteste seguite all’installazione dell’antenna 5G al parco Montessori, chiede al Comune di Ravenna di opporsi sostanzialmente alla nuova legge sulla concorrenza che ha innalzato i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, approvata dal Governo Meloni al termine del 2023, in attesa di nuovi studi sulla tecnologia 5G, obbedendo al principio di precauzione e di diritto alla salute.

Il voto del consiglio comunale di Ravenna potrà ora essere preso ad esempio da altri Comuni.