Le A.N.P.I. di Brisighella, Bagnacavallo, Castel Bolognese, Faenza, Imola, Riolo Terme, Solarolo, l’A.N.P.I. Provinciale di Ravenna, l’A.N.P.I. Comprensoriale Faentino e l’Associazione Ca’ Malanca hanno diffuso un comunicato per sottolineare come siano rimaste attonite dalla lettera del Sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli, all’A.N.P.I. dello stesso Comune, inviata dopo un incontro organizzato dall’associazione partigiana nella scuola media del borgo medievale. Un incontro durante la mostra “Fascismo Foibe Esodo”, allestita nell’istituto comprensivo dall’associazione in occasione della Giornata del Ricordo e al quale ha partecipato anche il primo cittadino. Durante il momento pubblico, davanti a studenti e docenti, il sindaco avrebbe più volte redarguito i responsabili dell’associazione, non trovandosi d’accordo con la loro spiegazione degli eventi.

Nella lettera il sindaco scriveva:

“Con la presente siamo a chiedere di evitare di organizzare iniziative di rilevanza politica nella scuola senza fra l’altro comunicarle all’Amministrazione e senza invitare Si ndaco e Giunta all’inaugurazione. Sperando che alla mostra sulle foibe alle Scuole Medie sia stata data la giusta lettura anche all’interno delle classi, in ossequio alla verità storica e non politica”.