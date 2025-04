Dal primo al 4 maggio il Parco del Senio, a Masiera di Bagnacavallo, ospiterà “Anpi in Festa”, quattro giornate dedicate «alla memoria, alla cultura e al piacere dello stare insieme, nel segno della Resistenza e dei valori democratici».

Organizzata da Anpi Bagnacavallo “Italo Cristofori” e dall’associazione L’Olmo Masiera, la manifestazione proporrà musica dal vivo, spettacoli teatrali, incontri culturali, laboratori per bambini, gastronomia tradizionale e momenti di approfondimento, in un ricco programma con lo scopo di coinvolgere tutte le generazioni.

Si andrà dai burattini per le famiglie al concerto di Cisco, passando per i giochi di società, le visite guidate e i concerti serali con artisti come Giancane, Khorakhanè, Bonetti & Gianni Parmiani.

«La festa si è aperta idealmente il 25 aprile – ricordano gli organizzatori – con l’evento “Nel Senio della Memoria”, una camminata lungo il fiume Senio, a cui hanno partecipato oltre mille persone, dedicata ai luoghi e ai racconti della Resistenza, per mantenere viva la memoria collettiva. Ora “Anpi in Festa” vuole essere non soltanto musica e convivialità, ma soprattutto un modo per ritrovarsi attorno ai valori della Costituzione, della libertà e della partecipazione civile.»

Tra le iniziative permanenti saranno visitabili anche le mostre “Partigiane Ravennati”, “Alluvione Boncellino-Traversara” e “Consulta dei Bambini”.

Ogni sera sarà attivo lo stand gastronomico, saranno disponibili spazi dedicati ai bambini e resteranno aperte le mostre permanenti.

Per informazioni è possibile scrivere a bagnacavalloanpi@gmail.com

La manifestazione rientra nel programma “Primavera a Bagnacavallo” coordinato dall’Ufficio Cultura del Comune