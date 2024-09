È possibile richiedere contributi per l’acquisto di libri di testo, per chi frequenta le scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2024-2025.

Il beneficio è finalizzato a sostenere le famiglie nell’acquisto di libri di testo e di altri materiali e contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione.

La misura è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado le cui famiglie siano in possesso di un’attestazione Isee 2024 per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, in corso di validità, rientrante in due fasce: da 0 a 10.632,94 euro e da 10.632,95 a 15.748,78 euro.

Per questo bando, l’Unione è competente anche per gli studenti residenti in una regione che applica il criterio della frequenza in materia di diritto allo studio, se lo studente frequenta una scuola collocata nel territorio dei Comuni dell’Unione.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente online entro le 18 del 25 ottobre 2024 sul sito https://scuola.er-go.it/.

I Caf (centri assistenza fiscale) del territorio, convenzionati con Er.go, sono disponibili a fornire gratuitamente assistenza per la presentazione della domanda.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alle modalità di presentazione delle domande, è possibile rivolgersi allo sportello sociale educativo del proprio Comune di residenza, oppure consultare il sito www.labassaromagna.it nella sezione dedicata ai servizi o utilizzando la barra di ricerca.