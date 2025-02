Anche il presidente di Confcooperative Romagna Mauro Neri e il vicepresidente Roberto Savini hanno partecipato alla visita a Bruxelles organizzata da Confcooperative nazionale in occasione dell’Anno Internazionale delle Cooperativeproclamato dall’ONU per il 2025.

La due giorni è stata occasione per un confronto a tutto tondo sulle sfide e le opportunità legate alla transizione ecologica, all’inclusione e alla sostenibilità, confrontandosi su agroalimentare, credito, welfare, casa e appalti. Numerosi gli impegni in agenda. I rappresentanti del Consiglio di presidenza di Confcooperative hanno incontrato Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione Europea; Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, per il Sud, le Politiche di coesione e per il PNRR; Sandra Gallina, nuovo capo della Direzione Generale per la salute e la sicurezza alimentare; Francesco Corti, membro del Gabinetto della Commissaria Roxana Mînzatu, vicepresidente esecutiva della Commissione Europea; l’ex presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta, che ha parlato del suo rapporto “Molto più di un mercato” e 35 europarlamentari italiani, con i quali sono stati affrontati argomenti prioritari per il sistema cooperativo italiano.

“Sono stati due giorni intensi – commenta Mauro Neri – durante i quali abbiamo ragionato sulla dimensione europea del modello di impresa cooperativa, incontrando rappresentanti delle istituzioni e europarlamentari, in un confronto interessante su alcuni temi cruciali per la nostra cooperazione”.