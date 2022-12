Hanno preso il via domenica 11 dicembre da Villanova, dapprima al Circolo Casablanca e poi al cimitero di guerra canadese alla presenza della vicesindaca Ada Sangiorgi, le iniziative per il 78°anniversario della Liberazionedel territorio comunale di Bagnacavallo. Per l’occasione a Villanova è stata realizzata una panchinaper ricordare i Canadesi che sacrificarono la loro vita combattendo per la Liberazione.

Promosse da Comune, Comitato Permanente Antifascista e Consigli di Zona, le iniziative proseguiranno martedì 13 dicembre a Glorie. Alle 10 è in programma la deposizione di una corona presso il cippo di via 2 giugno, con la partecipazione di Anpi Mezzano, mentre alle 20.30, presso il centro civico si terrà la proiezione del documentario “Lugo ‘45. L’offensiva finale” a cura dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea.

Le celebrazioni proseguiranno poi domenica 18 dicembre alle 9.30, a Masiera,con la commemorazione dell’eccidio di Borgo Pignatta e la deposizione delle corone ai monumenti ai Caduti, e mercoledì 21 dicembre, a Bagnacavallo: alle 9.30 sarà celebrata una messa presso il Sacrario dei Caduti, poi in piazza della Libertà ci sarà il saluto della sindaca Eleonora Proni e la deposizione di una corona al monumento ai Caduti, con i canti e i pensieri di pace delle classi quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria dell’istituto comprensivo Berti.

Per quanto riguarda invece gli appuntamenti culturali legati all’anniversario, lo spettacolo “Cosa nostra spiegata ai bambini” che avrebbe visto protagonista Ottavia Piccolo al Teatro Goldoni, previsto per il 18 dicembre, è stato posticipato al 21 gennaio. Al suo posto, le associazioni promotrici presenteranno sempre domenica 18 dicembre alle 20.45 lo spettacolo per bambini “La farfalla senza ali”,scritto per Aido dall’autore Renato Gadda e messo in scena dall’associazione Entelechia. La favola parla ai più piccoli di temi importanti come la donazione e la solidarietà attraverso una storia di amicizia, d’amore e di speranza. Organizzano le associazioniAnpi Bagnacavallo, Aido Bassa Romagna, Arci Casablanca, Auser Bagnacavallo, Avis Bagnacavallo, Spi Cgil Ravenna, Demetra – Donne in aiuto, Spi Cgil Bagnacavallo, Villanordic, L’Olmo di Masiera, Entelechia. L’ingresso è a offerta libera, il ricavato sarà devoluto a Aido Bassa Romagna.