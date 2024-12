C’è sempre un legame tra i nomi e le storie e questa volta la storia ha per protagonista una giovanissima dal nome speciale, Anna Sole, che poche settimane fa ha vinto a Bologna niente meno che l’edizione numero 67 dello Zecchino d’Oro. Anna si è presentata in questi giorni nella filiale di Lugo della Cassa di Ravenna, nella centralissima piazza Baracca, accompagnata dalla mamma Elisa Bosi e ha aperto il suo deposito a risparmio ricevendo i complimenti e conquistando la simpatia di tutti i dipendenti della filiale che in lei hanno visto un raggio speciale in questa giornata di lavoro. E’ proprio nel rapporto personale con i clienti, in questo caso una cliente del tutto speciale, e nella capacità di emozionarsi e condividere i momenti della vita con le persone che la Cassa di Ravenna ha costruito il proprio modello di azienda, di etica e di rapporto personale. Anna ha ricevuto dal direttore della filiale di Lugo, Enrico Malavolta, dal suo vice Matteo Ballardini e dagli altri colleghi Alessandra Bracchi, Patrizia Bertozzi, Barbara Barillari e Luca Bertaccini, il salvadanaio della Cassa di Ravenna dove ora potrà raccogliere i propri risparmi per costruirsi giorno per giorno un deposito in grado di consentirle presto di realizzare un grande sogno: questo deposito infatti per lei non è solo uno strumento ma anche un utilissimo mezzo per capire fin da giovanissima l’importanza del risparmio, dell’economia domestica e del legame che c’è tra piccoli sacrifici quotidiani e grandi obiettivi da raggiungere nella vita proprio grazie al risparmio quotidiano. La Cassa di Ravenna augura ad Anna ed alla sua famiglia uno splendido 2025: ha vinto lo Zecchino d’Oro con la canzone ‘Diventare un albero’ che è uno spot bellissimo per il futuro delle nuove generazioni ed anche un richiamo alla Cassa di Ravenna, nominata ‘Azienda leader per la sostenibilità 2024’ dal Sole 124 Ore per la sua attenzione ai giovani, all’ambiente ed alla sostenibilità. C’è sempre un legame tra i nomi e le storie. Soprattutto per le storie belle come questa.