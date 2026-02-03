Alle tre ravennati che hanno compiuto cento anni qualche settimana fa, si è unita Anna Lontani che ha tagliato il traguardo il 31 gennaio scorso.

Anna è nata a Savio ed è molto conosciuta nella frazione per aver gestito il distributore di benzina a Savio di Cervia; persona buona e generosa, da giovane era molto brava a fare le iniezioni e sempre disponibile per chi ne avesse avuto bisogno. Per 20 anni ha assistito e accudito un’amica cieca.

Anna è stata festeggiata dalla figlia, dal fratello, dalla nipote, da amici e rappresentanti del comitato cittadino e altre associazioni. A nome dell’amministrazione comunale, le ha fatto visita l’assessora Barbara Monti che l’ha omaggiata con un mazzo di fiori e una pergamena.