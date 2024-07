Anna Greco è una nuova consigliera dell’assemblea comunale di Ravenna. La consigliera prende il posto di Giacomo Ercolani, in fila della Lega, dimessosi nei giorni scorsi in polemica con il partito, ormai ritenuto troppo distante dal punto di vista delle posizioni politiche, e dopo lo scontro col collega di partito Rolando.

Il consiglio comunale di Ravenna, martedì pomeriggio, è stato aperto dal voto di surroga espresso da tutti i consiglieri, necessario per consentire la sostituzione.

Anna Greco è operatrice del centro storico e in passato è stata consigliera territoriale sempre per la Lega.