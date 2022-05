Anime perse: una mostra dedicata alle donne e alle madri in carcere | VIDEO

“Anime perse – Madri e donne nelle carceri italiane”. Inaugura sabato 21 maggio nella chiesa di San Severo al Pendino a Napoli la mostra del fotoreporter Giampiero Corelli. Sarà un’anteprima dell’esposizione che a settembre è prevista a Ravenna. 45 scatti per raccontare la vita delle donne, spesso madri, all’interno delle carceri italiane: detenute, agenti di polizia penitenziaria, dirigenti. La mostra a Napoli è organizzata in collaborazione con il progetto Palingen, una sartoria all’interno del carcere femminile di Pozzuoli, ideata per fornire alle detenute un percorso di reinserimento più concreto nella società.