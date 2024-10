Negli ultimi due anni il Liceo Artistico e Musicale “Nervi-Severini” di Ravenna ha collaborato con Ghent Workgroup, organizzazione internazionale di eccellenza nell’ambito delle arti grafiche, anche attraverso l’associazione partner TAGA Italia (Associazione dei Tecnici delle arti grafiche ).

L’esperienza ha formato un gruppo di studenti sul tema della gestione del colore digitale.

Da questa esperienza si sono sviluppati 4 episodi animati (in italiano e inglese) su come produrre correttamente un pdf per la stampa, con la finalità di potenziare il rapporto tra produzione e formazione, in una visione sinergica per la preparazione dei professionisti di domani del settore grafico.

Il progetto è stato realizzato con le accademie di Lubiana ( Slovenia ) e Novisad ( Serbia ) e continuerà anche durante questo anno scolastico.

Gli episodi animati sono pubblicati sui canali social del Liceo e dei partner di progetto.

Docente referente del progetto: Matteo Valtancoli

Gli studenti coinvolti sono:

Direttrice: Finotelli Ilaria

Capo animazione: Inglese Luna

Animatori: Finotelli Ilaria Inglese Luna Boni Alessandro Bonifazi Pier Dal Re Francesco Capace Maria Chiara

Voci: Sofia Pagani Bracci Giulia

Voce Inglese: Alice Zauli ( Aleks )

Collaborazione: Alessandro Falci Amelia Cavallini Gabriele Intemperante Giulia Parisi Martina Melluzza Matilde Zanetti Sabrina Maddalena Chahi.