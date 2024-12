Secondo appuntamento della minirassegna “Domeniche al museo”, un ricco calendario di eventi che il Teatro del Drago e il Museo La casa delle Marionette rivolgono al pubblico delle famiglie, ai bambini, ai genitori, ai nonni, ai turisti, ai visitatori, per scoprire il fantasioso mondo del Teatro di Figura. Il ciclo di laboratori “Animare i sogni”, per celebrare il potere creativo della fantasia, vede domenica 22 dicembre la realizzazione di un laboratorio tutto dedicato al Natale.

Alle ore 11 grandi e piccini potranno realizzare il loro personale Sogno di natale con il laboratorio La neve arcobaleno: nelle notti magiche che precedono il Natale succedono spesso fatti sorprendenti… In una sera tranquilla la neve comincia a cadere ma c’è qualcosa di strano…i fiocchi che si posano leggeri sul suolo, sugli alberi, sui tetti non sono bianchi ma…coloratissimi! Una soffice neve arcobaleno ricopre la città ed entra persino nei sogni. Quella magica neve si posa anche sui nostri fogli e la useremo per creare coloratissimi biglietti di auguri natalizi con la speciale tecnica del disegno a cera su china.

Per bambini a partire dai 3 anni.