L’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha inviato questa mattina un esposto alla procura di Ravenna per chiedere indagini approfondite in relazione al presunto massacro di rospi smeraldini che probabilmente si erano rifugiati negli scavi allagati di Santa Croce, scavi ripuliti in occasione della visita dei reali dei reali di Inghilterra Carlo III e della regina Camilla. “I rospi smeraldini sono specie protetta- scrivono in una breve nota gli animalisti di AIDAA – e per la legge italiana la loro distruzione dovuta alla distruzione del loro habitat è un reato per questo abbiamo deciso di chiedere indagini approfondite. Certo è un paradosso che questo sterminio- concludono gli animalisti- sia avvenuto proprio in occasione della visita del re di Inghilterra Carlo III da sempre paladino della tutela ambientale e della biodiversità”.