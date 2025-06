Animali in spiaggia: diverse possibilità lungo la costa della provincia di Ravenna

Con la nuova stagione balneare, sono sempre di più gli stabilimenti che permettono ai frequentatori l’accesso agli animali. Se dal punto di vista veterinario, le raccomandazioni ai proprietari sono molteplici (dalle bruciature ai colpi di calore, dalle irritazioni alle ferite ai cuscinetti), dal punto di vista turistico la richiesta è sempre più in aumento. Sul litorale della provincia di Ravenna, le possibilità di scelta per chi ama viaggiare in compagnia del proprio animale sono le spiagge libere o gli stabilimenti balneari pet-friendly.