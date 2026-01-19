Sabato 24 gennaio, alle ore 17.30, la Libreria Liberamente di Ravenna ospiterà l’incontro con lo scrittore ravennate Angelo Berti, che presenterà Kuto (DZ Edizioni), il suo quindicesimo romanzo. A introdurre l’evento sarà Erika Prati. L’ingresso è libero.

Il romanzo

Kuto è una storia intensa e avvincente che affonda le proprie radici nella mitologia norrena più antica. Il protagonista, rapito in tenera età da pirati norreni, viene ridotto in schiavitù e segna la sua infanzia e adolescenza con esperienze di violenza e sopraffazione. Incapace di condurre una vita normale, viene venduto per pochi pezzi di rame e trasferito al sud, dove sembra attenderlo un destino segnato.

La sua esistenza cambia quando un uomo di buon cuore e una donna lo accolgono come figlio adottivo, offrendo per la prima volta protezione e affetto. Ma la tragedia torna a colpire: la famiglia adottiva viene sterminata, spingendo Kuto in un viaggio di scoperta delle proprie origini e di ricerca di giustizia. Il romanzo intreccia vendetta, sangue, destino e mito, dando vita a una narrazione potente, carica di dolore, resilienza e forza d’animo.