Uno dei progetti, considerati fiore all’occhiello dell’associazione ravennate, è quello denominato orto slow food a scuola. Il motto fondamentale dell’associazione è garantire cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti, in primo luogo per i bambini. Nella provincia di Ravenna l’Istituto Comprensivo S. P. Damiano è l’unico con ben quattro plessi ad aver aderito al progetto dell’orto.

“Tutto questo inpegnativo lavoro di educazione ambientale, alimentare e civica – ricordano gli amici volontari come lei – ha da anni come referente e anima del progetto l’insegnante Angela Rosa che ha trasformato il progetto orto in un’ esperienza che coinvolge 350 bambini, quindi 700 genitori, e diversi nonni e nonne ortolane. La dott.ssa Rosa ha saputo creare una cittadella della biodiversità che, partendo dai bambini arriva alle loro famiglie. Per questo motivo il comitato direttivo di slow food ra Aps non ha avuto dubbi nel sceglierla come nuova presidente, a seguito delle dimissioni per l’assunzione della carica di assessore comunale da parte di Barbara Monti”.

“Ci piace ricordare – continuano i componeneti del direttivo – che il 2 giugno scorso era stato assegnato a Angela Rosa il diploma di Cavaliere della Repubblica da parte del Presidente Sergio Mattarella. Ad entrambe le nostre volontarie vanno i più sinceri auguri di buon lavoro”.